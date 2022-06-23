Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 23 июня

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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