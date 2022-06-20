20.06.2022 16:29 Дмитрий Колоней

В Харькове продолжаетсся раздача гуманитарной помощи (фото)

В Харькове передали горожанам сотни упаковок детского питания и десятки тысяч буханок хлеба.

Как сообщает РЕДПОСТ , члены Молодежного совета при Харьковском городском голове за неделю, с 11 по 17 июня, выполнили более 4,5 тыс. заявок на продуктовые наборы на номер 15-35 совместно с партнерами Дмитрием Ложенко и компанией «Свит Энерджи». Также передали горожанам более 700 упаковок детского питания, а хабам-партнерам раздали 20 тыс. буханок хлеба.

Кроме того, за неделю представители Молодежного совета получили 15 тыс. грн на оплату топлива для водителей от Романа Гребинника и Евгения Таранова, партию детского питания от Дианы Марабян, 4 т продуктов от фонда «Emerland» и Марии Мезенцевой, амуницию и инструменты для разбора разрушений (кувалды, лопаты и перчатки) от организации «Global Emergency Relief, Recovery & Reconstruction». Работа продолжается.