    
Главная Новости Харькова Общество В Харькове продолжаетсся раздача гуманитарной помощи (фото)
20.06.2022  16:29   Дмитрий Колоней

В Харькове продолжаетсся раздача гуманитарной помощи (фото)

В Харькове передали горожанам сотни упаковок детского питания и десятки тысяч буханок хлеба.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, члены Молодежного совета при Харьковском городском голове за неделю, с 11 по 17 июня, выполнили более 4,5 тыс. заявок на продуктовые наборы  на номер 15-35 совместно с партнерами Дмитрием Ложенко и компанией «Свит Энерджи». Также передали горожанам более 700 упаковок детского питания, а хабам-партнерам раздали 20 тыс. буханок хлеба.
 
Кроме того, за неделю представители Молодежного совета получили 15 тыс. грн на оплату топлива для водителей от Романа Гребинника и Евгения Таранова, партию детского питания от Дианы Марабян, 4 т продуктов от фонда «Emerland» и Марии Мезенцевой, амуницию и инструменты для разбора разрушений (кувалды, лопаты и перчатки) от организации «Global Emergency Relief, Recovery & Reconstruction». Работа продолжается.
 
Тэги:  гуманитарная помощь, пролутовые пакеты, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 20 июня 19.06 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 19 июня 18.06 Общество Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 18 июня
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 