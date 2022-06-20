20.06.2022 16:59 Дмитрий Колоней

В Харькове работают десятки рынков, сотни супермаркетов и аптек

В Харькове активно возобновляет работу бизнес.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Горсовет, по состоянию на 20 июня 2022 года в Харькове работают 210 супермаркетов, или около 68% от их общего количества.

Кроме супермаркетов осуществляют деятельность сети небольших магазинов по реализации продовольственных товаров, в частности, «Посад» (70 объектов), «Салтовский мясокомбинат» (64 объекта), «Кулиничи» (130 объектов) и др. Работают 35 из 53 рынков.

Частично возобновили работу ТРЦ «Никольский» и ТРЦ «Украина». Также работают около 220 аптек, в том числе такие аптечные сети, как: «911», «Копейка», «Шара», «Аптека низких цен», «Славутич» и др.

Продолжают возобновлять работу магазины непродовольственных товаров, бытовой и электротехники, строительных материалов и косметических товаров. В Харькове работают 37 магазинов сети «Eva» и 23 магазина сети «Prostor», а также шесть супермаркетов «Comfy», три супермаркета «Эльдорадо» и один «Эпицентр». Кроме того, продолжают возобновлять работу заведения ресторанного хозяйства («Япошка», «Нахлебник», «Париж», «Навруз», «Пробка» и др.), некоторые летние площадки, салоны красоты, заведения бытового обслуживания населения.