23.06.2022 08:32 Рита Парфенова

В Генштабе рассказали о действиях российских оккупантов на Харьковском направлении

Противник пытается остановить продвижение ВСУ в сторону тыл своих войск на Славянском направлении.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Днем 23 июня оккупанты обстреливали из артиллерии Харьков и населенные пункты Байрак, Победа, Коробочкино, Шевеловка, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питомник, Ртищевка та Печенеги.

Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.