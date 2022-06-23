    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Генштабе рассказали о действиях российских оккупантов на Харьковском направлении
23.06.2022  08:32   Рита Парфенова

В Генштабе рассказали о действиях российских оккупантов на Харьковском направлении

Противник пытается остановить продвижение ВСУ в сторону тыл своих войск на Славянском направлении.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск», – говорится в сообщении.

Днем 23 июня оккупанты обстреливали из артиллерии Харьков и населенные пункты Байрак, Победа, Коробочкино, Шевеловка, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питомник, Ртищевка та Печенеги.

Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.06 Криминал и происшествия По промзоне Харькова нанесен ракетный удар 23.06 Криминал и происшествия Харьков на утро 23 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС 23.06 Криминал и происшествия Обстрел Чугуева утром 23 июня: есть пострадавшие
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 