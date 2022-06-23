В Генштабе рассказали о действиях российских оккупантов на Харьковском направлении

Противник пытается остановить продвижение ВСУ в сторону тыл своих войск на Славянском направлении.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на недопущении выхода Сил обороны в тыл действующей на Славянском направлении группировки оккупационных войск», – говорится в сообщении.
Днем 23 июня оккупанты обстреливали из артиллерии Харьков и населенные пункты Байрак, Победа, Коробочкино, Шевеловка, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Шестаково, Петровка, Русская Лозовая, Крестище, Кулиничи, Уды, Старый Салтов, Верхний Салтов, Питомник, Ртищевка та Печенеги.
Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
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