Харьков на утро 23 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 12 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 22 июня.
В Харькове после вражеских обстрелов спасатели ликвидировали четыре пожара: три в Индустриальном и один в Немышлянском районах города. По области пять пожаров произошли в Чугуевском районе, два - в Изюмском и один - в Богодуховском. Горели частные дома и хозяйственные постройки, гаражи и автомобили, складские помещения и другие производственные здания.
Среди последних крупных пожаров, вызванных взрывами, пожар в сельскохозяйственном предприятии, расположенном в поселке Печенеги. Там горела сушильная камера и сырье на площади 400 кв. В ликвидации огня принимали участие 3 пожарно-спасательных отделения 29-й Государственной пожарно-спасательной части.
Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов тела 5 человек. Две женщины погибли в разрушенной решистами котельной в г. Чугуеве. Еще двое мужчин и женщина попали под завалы разбомбленного двухэтажного жилого дома в поселке Золочев.
Всего за сутки с 22 по 23 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 25 вражеских боеприпасов.
Напомним, 22 июня в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области погибли десять мирных жителей.
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