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22.06.2022  15:20   Виталий Хиневич

В Украине начался второй этап подтверждения участия в НМТ

Потенциальные участники должны окончательно подтвердить участие в мультипредметном тестировании.

Мультипредметное тестирование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что второй этап подтверждения участия в основной сессии национального мультимедийного теста (НМТ) продлится до 7 июля.
 
Как сообщили в Департаменте образования, до этого времени потенциальные участники, которые подтвердили желание пройти НМТ в период с 20 мая по 7 июня, должны окончательно определиться с населенным пунктом, где им будет удобно это сделать. 
 
Возможность скачать приглашение-пропуск появится только после прохождения двух этапов подтверждения участия в тестировании (после 12 июля). В пропуске будет указана дата, время и место основной сессии.
 
Напомним, в Украине создали информационный комикс для детей.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  мультипредметное тестирование, образование
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