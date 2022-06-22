22.06.2022 15:20 Виталий Хиневич

В Украине начался второй этап подтверждения участия в НМТ

Потенциальные участники должны окончательно подтвердить участие в мультипредметном тестировании.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что второй этап подтверждения участия в основной сессии национального мультимедийного теста (НМТ) продлится до 7 июля.

Как сообщили в Департаменте образования, до этого времени потенциальные участники, которые подтвердили желание пройти НМТ в период с 20 мая по 7 июня, должны окончательно определиться с населенным пунктом, где им будет удобно это сделать.

Возможность скачать приглашение-пропуск появится только после прохождения двух этапов подтверждения участия в тестировании (после 12 июля). В пропуске будет указана дата, время и место основной сессии.