20.06.2022 11:30 Виталий Хиневич

В Украине заканчивается дополнительный этап регистрации на мультипредметное тестирование

Украинские абитуриенты могут зарегистрироваться на дополнительную сессию мультипредметного тестирования.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, что 20 июня 2022 завершается дополнительный период регистрации для участия в НМТ. Чтобы принять участие в дополнительной сессии НМТ, поступающие должны не только создать регистрационные карты, но и отправить комплект необходимых документов в соответствующие региональные центры до 27 июня.

По данным УЦОКО с начала дополнительного периода создано более 16 тыс. регистрационных карточек, однако на сегодняшний день зарегистрировано только 763 участника, которые прислали документы для участия в НМТ.

Процедура регистрации предполагает:

создание регистрационной карты;

заполнение теста заявления на участие в тестировании;

формирование комплекта регистрационных документов (оформленная регистрационная карточка, заверенные копии паспортного документа, документа о среднем образовании, медицинское заключение о создании особых (специальных) условий для прохождения внешнего независимого оценивания по форме № 086-3/о (при необходимости);

отправка документов в региональный центр оценки качества образования, адрес которого указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной карточкой.

Если нет возможности воспользоваться средствами почтовой связи, документы можно отправить на электронный адрес соответствующего регионального центра, указанный в регистрационном сообщении.

Участники, которые до 27 июня не отправят комплекты регистрационных документов на электронный адрес, указанный в регистрационном сообщении, не смогут участвовать в НМТ. В теме письма следует указать свою фамилию, а также написать словосочетание «регистрационные документы».