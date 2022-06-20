Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 469 человек. Выздоровело 293 612 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 797 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека (жителя города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 июня.
Комментариев: 0
Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажность:
давление:
ветер: