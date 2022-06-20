20.06.2022 11:41 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 20 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 469 человек. Выздоровело 293 612 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 797 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека (жителя города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 19 июня.