19.06.2022 10:42 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 19 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 4 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 468 человек. Выздоровело 293 503 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 905 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек (все жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 18 июня.