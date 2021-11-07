07.11.2021 17:23 Евгений Клочко

Непривитые чиновники и педагоги в Харькове с 8 ноября будут недопущены к работе: подробности

Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, чиновники и преподаватели, которые не провакцинировались от COVID-19 с 8 ноября будут отстранены от работы без сохранения оплаты труда.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его публикации, т.е 8 ноября 2021 года.

Работники учебных заведений и органов исполнительной власти, которые не провакцинировались против COVID-19 будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Однако это не касается тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок.

Напомним, Харьковская область занимает лидирующие позиции по темпам вакцинации от COVID-19 : 528 тысяч человек привиты двумя дозами, 733 тысячи – одной.