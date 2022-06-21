21.06.2022 14:58 Дмитрий Колоней
С июля за евробляхи придется платить: решение Верховной Рады
Парламент Украины пошел навстречу Кабмину и отменил бесплатную растаможку евроблях в Украине.
Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт украинского парламента, народные депутаты Верховиной Рады 21 июня 2022 года, утвердили сразу в двух чтениях правительственный законопроект №7418, который предусматривает отмену бесплатной растаможки автомобилей на иностранных номерах, свидетельствуют данные сайта парламента. С 1 июля 2022 года за растаможку евроблях вновь придется платить.
За принятие проекта закона №7418 проголосовали 248 народных избранников. Закон №7418 теперь должен подписать президент Владимир Зеленский. После опубликования в государственных СМИ он вступит в силу.
Таким образом, с 1 июля 2022 года украинцам за растаможку автомобилей на иностранных номерах вновь придется платить пошлины, акциз и НДС.
Закон №7418:
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возобновляет налогообложение: для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину, для ввозимых гражданами транспортных средств.
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освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).
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КМУ может предоставлять зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, которые освобождены со стороны торговых партнеров для Украины
Бесплатную растаможку в Украине ввели в начале апреля. Эта льгота должна была облегчить украинкам покупку автомобилей во время войны, так как многие потеряли транспортные средства в результате преступных действий российских оккупантов. За два месяца в Украину ввезли и бесплатно легализовали более 160 000 евроблях на общую сумму более 17 млрд гривен.
Кабмин был очень недоволен, что эти миллиарды гривен не попали в государственную казну. Поэтому он и предложил отменить бесплатную растаможку.
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