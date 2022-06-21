21.06.2022 14:58 Дмитрий Колоней

С июля за евробляхи придется платить: решение Верховной Рады

Парламент Украины пошел навстречу Кабмину и отменил бесплатную растаможку евроблях в Украине.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт украинского парламента, народные депутаты Верховиной Рады 21 июня 2022 года, утвердили сразу в двух чтениях правительственный законопроект №7418, который предусматривает отмену бесплатной растаможки автомобилей на иностранных номерах, свидетельствуют данные сайта парламента. С 1 июля 2022 года за растаможку евроблях вновь придется платить.

За принятие проекта закона №7418 проголосовали 248 народных избранников. Закон №7418 теперь должен подписать президент Владимир Зеленский. После опубликования в государственных СМИ он вступит в силу.

Таким образом, с 1 июля 2022 года украинцам за растаможку автомобилей на иностранных номерах вновь придется платить пошлины, акциз и НДС.

Закон №7418:

возобновляет налогообложение: для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину, для ввозимых гражданами транспортных средств.

освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает собственность на легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

КМУ может предоставлять зеркальные льготы на пошлины на иностранные товары, которые освобождены со стороны торговых партнеров для Украины

Бесплатную растаможку в Украине ввели в начале апреля. Эта льгота должна была облегчить украинкам покупку автомобилей во время войны, так как многие потеряли транспортные средства в результате преступных действий российских оккупантов. За два месяца в Украину ввезли и бесплатно легализовали более 160 000 евроблях на общую сумму более 17 млрд гривен.

Кабмин был очень недоволен, что эти миллиарды гривен не попали в государственную казну. Поэтому он и предложил отменить бесплатную растаможку.