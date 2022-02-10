10.02.2022 09:31 Евгений Клочко

"Евробляхеры" не будут выходить на протесты: названы причины

Глава харьковской организации "Автоевросила" Роман Старченко назвал причины, по которым так называемые "евроболяхеры" вряд ли выйдут на акции протеста.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Telegram-канал украинского журналиста Андрея Павловского.

"Евробляхеры" не будут выходить на протесты, потому что все заинтересованные уже растаможились. Возможно, борьба продолжится в провластных кабинетах, где готовится новый законопроект для доступной растаможки, - отметил Роман Старченко.

Стоит напомнить, что с 9 февраля в Украине предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение таможенных режимов временного ввоза и транзита автомобилей на иностранной регистрации.

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Так, за нарушение сроков временного ввоза не более, чем на 3 суток штраф составит 850 грн, от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение придется раскошелиться на 5 100 грн, от 10 до 20 суток - 17 000 грн, от 20 до 30 суток - владелец заплатит 85 000 грн, а вот за просрочку на более чем 30 суток, потерю или разукомплектование авто придется заплатить 170 000 грн или конфискация транспортного средства.

В свою очередь в Киевской таможне сообщили, что за период, отведенный для упрощенного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, в зоне деятельности Киевской таможни льготами воспользовались 339 участников АТО/ООС. Ближе к истечению срока автовладельцы несколько активизировались. Так, в последний день, 8 февраля, таможенники оформили 46 таких автомобилей.

Для участников АТО/ООС упрощенный период таможенного оформления и налогообложения этих транспортных средств длился с 11 ноября 2021 года до 8 февраля.

Напомним, согласно Законам №1402-IX и №1403-IX временное упрощение таможенного оформления и налогообложения автомобилей с иностранной регистрацией длилось с 15 июня 2021 года по 8 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине при растаможке автомобилей на "евробляхах" возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.