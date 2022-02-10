10.02.2022 09:31 Евгений Клочко
"Евробляхеры" не будут выходить на протесты: названы причины
Глава харьковской организации "Автоевросила" Роман Старченко назвал причины, по которым так называемые "евроболяхеры" вряд ли выйдут на акции протеста.
"Евробляхеры" не будут выходить на протесты, потому что все заинтересованные уже растаможились. Возможно, борьба продолжится в провластных кабинетах, где готовится новый законопроект для доступной растаможки, - отметил Роман Старченко.
Стоит напомнить, что с 9 февраля в Украине предусмотрены штрафные санкции за несоблюдение таможенных режимов временного ввоза и транзита автомобилей на иностранной регистрации.
Так, за нарушение сроков временного ввоза не более, чем на 3 суток штраф составит 850 грн, от 3 до 10 суток, а также повторное правонарушение придется раскошелиться на 5 100 грн, от 10 до 20 суток - 17 000 грн, от 20 до 30 суток - владелец заплатит 85 000 грн, а вот за просрочку на более чем 30 суток, потерю или разукомплектование авто придется заплатить 170 000 грн или конфискация транспортного средства.
В свою очередь в Киевской таможне сообщили, что за период, отведенный для упрощенного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, в зоне деятельности Киевской таможни льготами воспользовались 339 участников АТО/ООС. Ближе к истечению срока автовладельцы несколько активизировались. Так, в последний день, 8 февраля, таможенники оформили 46 таких автомобилей.
Для участников АТО/ООС упрощенный период таможенного оформления и налогообложения этих транспортных средств длился с 11 ноября 2021 года до 8 февраля.
Напомним, согласно Законам №1402-IX и №1403-IX временное упрощение таможенного оформления и налогообложения автомобилей с иностранной регистрацией длилось с 15 июня 2021 года по 8 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Украине при растаможке автомобилей
на "евробляхах" возникла проблема с владельцами авто, которые «обнуляли» срок пребывания авто в стране, выезжая и въезжая через контрольно-пропускные пункты на российской границе.
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