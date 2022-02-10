В Харькове сгорел частный дом в Жихоре: погиб хозяин

В этот день

Гороскоп на 10 февраля для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 10 февраля В Харькове будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки (снег с переходом в дождь). На дорогах гололедица.