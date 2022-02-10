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10.02.2022  09:03   Евгений Клочко

В Харькове сгорел частный дом в Жихоре: погиб хозяин

Пожар в Основянском районе Харькова, в котором погиб человек, произошел ночью, 10 февраля.

Пожар Харьков: в Жихоре сгорел частный дом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Отсечается, что пожар в частном домовладении произошел по улице Болшая Жихорская, 126. Горели деревянные конструкции дома и домашние вещи. 
 
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 54-летнего хозяина.
 
Причина и материальный ущерб от пожара устанавливается
 
Напомним, в Харьковском районе произошло возгорание частного домовладения.
 
Тэги:  пожар, харьков
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