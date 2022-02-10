В Харькове в авто водителя Сергея Бабкина врезался нетрезвый лихач (видео)

В автомобиль водителя Сергея Бабкина на светофоре на перекрестке врезался автомобиль Honda.
В Харькове произошло ДТП, в котором пострадал водитель Сергея Бабкина. Об этом шоумен сообщил в своем Instagram, выложив видео с места происшествия, передает РЕДПОСТ.
«У нашей семьи есть водитель Саша, он с нами уже много лет, возит меня, моих детей. Вчера вечером он привёз меня домой после студии и возвращался к себе домой. Стоял на светофоре. Сзади в него врезается Хонда. Сашину Тойоту унесло на другой конец улицы. В Хонде сидел НЕ ТРЕЗВЫЙ водитель, вы это можете увидеть в конце видео.
Через 5 минут приехала Полиция, сфотографировала документы обоих. Приехала скорая, так как у Саши была разбита голова.
Пока ждали следственную группу, скорая забрала Сашу в больницу зашивать голову.
Вместо себя, на месте ДТП, Саша оставил своего друга. Вскоре друг позвонил и говорит: «Сань, у меня такое ощущение, что меняют пьяного водителя на трезвого!
После этого Сашу вернули на место ДТП. Водителя в Хонде уже не было. Никакого! Ни пьяного, ни трезвого!
Следователи дали Саше подписать бумагу, в которой на месте: Данные водителя Хонды стоял прочерк.
Следственно-оперативная группа сказала, что будем выяснять, кто был за рулём», – прокомментировал случившееся Сергея Бабкин.
Также певец сообщил, что позже выяснилось, что страховки на Honda нет и ее водитель на связь не выходит, и попросил у пользователей помощи в данной ситуации.
Официальная информация уточняется.
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