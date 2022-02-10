Стрельба в Днепре: на первом допросе Артемий Рябчук рассказал подробности расстрела

Днепровский стрелок на допросе, от показаний которого он уже отказался, попытался объяснить причины своего поступка.
Артемий Рябчук заявил, что находился в ужасном состоянии из-за несправедливости – он рассказал об этом во время первого допроса, видео которого удалось получить телеканалу ТСН. Об этом 9 февраля говорится в сюжете ТСН 19:30, передает РЕДПОСТ.
Подозреваемый несколько часов подробно рассказывал и о поступке, и о том, что ему предшествовало. Он сам захотел пойти на срочную, стремился быть спецназовцем. Говорит, что курс молодого бойца ему нравился, однако, когда попал в часть Нацгвардии в Днепре, реальность оказалась не такой, как он ожидал. «Мечтал о службе, но не такой», - объясняет Артемий Рябчук.
В ДБР обнародовали три версии трагедии на заводе «Южмаш» в Днепре, где срочник расстрелял пять человек. Это - неуставные отношения, психическое состояние или чье-либо поручение. В ходе допроса подозреваемый Артемий Рябчук рассказал, что причиной его поступка стала злоба на несправедливость.
«График немного убийственный. Не успеваешь отдохнуть. Если контрактники заступают сутки через три, то мы сутки через сутки. На карауле нужно все время убирать. И старшие постоянно за этим следят», - говорит Рябчук.
Говорит, что насилия или вымогательства не было. Однако его угнетали несправедливость и нелепые задачи.
«Я выхожу в світлицю, а там вроде бы парты криво расставлены. Нам давали нитки, чтобы мы их натягивали и ставили парты ровно. Я посреди ночи это делал, вместо того, чтобы выспаться», – говорит подозреваемый.
Все обострилось в январе. Объясняет: вмешался в ссору двух военных, разнял их и доложил об инциденте командиру.
«Не успел дойти до начальника стражи, как мне начали кричать в спину о том, что у них не любят «вкидышем». Со мной перестали общаться даже те, с кем мы нормально контактировали. Я чувствовал себя ненужным в нашей роте», - говорит Артемий Рябчук.
Следователь из отдела ДБР Андрей Саляк подтверждает это. Он говорит, что после инцидента парня начали обзывать «вкидышем».
«И это очень его психологически поразило в негативном плане», – говорит следователь.
26 января утром нацгвардейцы заехали на суточное дежурство на «Южмаш». Артемий Рябчук рассказал, что вечером, когда ему предстояло отдыхать, ему приказали развесить таблички в комнатах с описанием имущества. Потом не мог заснуть, а когда вступил в тревожную группу, эмоционально почувствовал себя хуже.
«Я сижу, жду, книгу пытаюсь читать. В голову ничего не лезет. Здесь заходят и спрашивают, почему не убрано, почему бушлаты не натянуты. И тут меня просто «переклинило». Я был в таком состоянии, что взял автомат и зарядил его», – говорит во время допроса подозреваемый нацгвардеец.
Это свидетельство Артемия Рябчука после задержания в присутствии государственного защитника. Свою вину он признал при избрании меры пресечения. Но как только у подозреваемого появились новые адвокаты, от показаний он отказался.
В то же время МВД обнародовало предварительные результаты проверки. Комиссия признала нарушение порядка и организации службы. В частности, ставница для оружия должна быть надлежащим образом замкнута, однако соблюдение этого правила никто не контролировал. Так что подозреваемый смог беспрепятственно использовать заряженное оружие.
«Это все в конце концов вылилось в ужасную трагедию. Соблюдение всех норм и правил могло если не предотвратить полностью риск совершения этой трагедии, то, по крайней мере, минимизировать количество жертв», - говорит замминистра МВД Евгений Енин.
Факты неуставных отношений также выявила комиссия. Весь личный состав проанкетирован. Однако в МВД заявляют: говорить, что это говорит о мотивах расстрела, нельзя. Их до сих пор устанавливают следователи ДБР.
«Применение любого насилия в отношении него он опровергает. Завышена была оценка в саму службу. Он ее видел совсем по-другому. Идеализировал, можно так сказать», – говорит следователь отдела ДБР Андрей Саляк.
Также среди версий – заказ иностранных спецслужб или частных лиц. Подозреваемый посещал Россию.
«Соответствующие поручения определенным спецслужбам предоставлены, но у нас до сих пор таких сведений, свидетельствующих об этом, нет. Он сам объясняет в своих показаниях, что когда он совершал это преступление, он находился в таком состоянии помрачения», – говорит следователь отдела ДБР Андрей Саляк.
Еще одна версия следствия – особенности психического состояния. Уже в ближайшее время подозреваемый будет доставлен на комплексную экспертизу. Ее будут проводить около месяца не в Днепре.
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