10.02.2022 09:47 Рита Парфенова

Стрельба в Днепре: на первом допросе Артемий Рябчук рассказал подробности расстрела

Днепровский стрелок на допросе, от показаний которого он уже отказался, попытался объяснить причины своего поступка.

Артемий Рябчук заявил, что находился в ужасном состоянии из-за несправедливости – он рассказал об этом во время первого допроса, видео которого удалось получить телеканалу ТСН. Об этом 9 февраля говорится в сюжете ТСН 19:30, передает РЕДПОСТ.



Подозреваемый несколько часов подробно рассказывал и о поступке, и о том, что ему предшествовало. Он сам захотел пойти на срочную, стремился быть спецназовцем. Говорит, что курс молодого бойца ему нравился, однако, когда попал в часть Нацгвардии в Днепре, реальность оказалась не такой, как он ожидал. «Мечтал о службе, но не такой», - объясняет Артемий Рябчук.



В ДБР обнародовали три версии трагедии на заводе «Южмаш» в Днепре, где срочник расстрелял пять человек. Это - неуставные отношения, психическое состояние или чье-либо поручение. В ходе допроса подозреваемый Артемий Рябчук рассказал, что причиной его поступка стала злоба на несправедливость.

Рябчук говорит, что он в ужасном состоянии из-за несправедливости

«График немного убийственный. Не успеваешь отдохнуть. Если контрактники заступают сутки через три, то мы сутки через сутки. На карауле нужно все время убирать. И старшие постоянно за этим следят», - говорит Рябчук.



Говорит, что насилия или вымогательства не было. Однако его угнетали несправедливость и нелепые задачи.



«Я выхожу в світлицю, а там вроде бы парты криво расставлены. Нам давали нитки, чтобы мы их натягивали и ставили парты ровно. Я посреди ночи это делал, вместо того, чтобы выспаться», – говорит подозреваемый.

Из-за того, что Рябчук доложил командиру о драке в части, его обзывали «вкидышем»

Все обострилось в январе. Объясняет: вмешался в ссору двух военных, разнял их и доложил об инциденте командиру.



«Не успел дойти до начальника стражи, как мне начали кричать в спину о том, что у них не любят «вкидышем». Со мной перестали общаться даже те, с кем мы нормально контактировали. Я чувствовал себя ненужным в нашей роте», - говорит Артемий Рябчук.



Следователь из отдела ДБР Андрей Саляк подтверждает это. Он говорит, что после инцидента парня начали обзывать «вкидышем».



«И это очень его психологически поразило в негативном плане», – говорит следователь.

Артемий Рябчук говорит, что его в один момент просто «переклинило»

26 января утром нацгвардейцы заехали на суточное дежурство на «Южмаш». Артемий Рябчук рассказал, что вечером, когда ему предстояло отдыхать, ему приказали развесить таблички в комнатах с описанием имущества. Потом не мог заснуть, а когда вступил в тревожную группу, эмоционально почувствовал себя хуже.



«Я сижу, жду, книгу пытаюсь читать. В голову ничего не лезет. Здесь заходят и спрашивают, почему не убрано, почему бушлаты не натянуты. И тут меня просто «переклинило». Я был в таком состоянии, что взял автомат и зарядил его», – говорит во время допроса подозреваемый нацгвардеец.



Это свидетельство Артемия Рябчука после задержания в присутствии государственного защитника. Свою вину он признал при избрании меры пресечения. Но как только у подозреваемого появились новые адвокаты, от показаний он отказался.

Что говорят в МВД и ДБР?

В то же время МВД обнародовало предварительные результаты проверки. Комиссия признала нарушение порядка и организации службы. В частности, ставница для оружия должна быть надлежащим образом замкнута, однако соблюдение этого правила никто не контролировал. Так что подозреваемый смог беспрепятственно использовать заряженное оружие.



«Это все в конце концов вылилось в ужасную трагедию. Соблюдение всех норм и правил могло если не предотвратить полностью риск совершения этой трагедии, то, по крайней мере, минимизировать количество жертв», - говорит замминистра МВД Евгений Енин.



Факты неуставных отношений также выявила комиссия. Весь личный состав проанкетирован. Однако в МВД заявляют: говорить, что это говорит о мотивах расстрела, нельзя. Их до сих пор устанавливают следователи ДБР.



«Применение любого насилия в отношении него он опровергает. Завышена была оценка в саму службу. Он ее видел совсем по-другому. Идеализировал, можно так сказать», – говорит следователь отдела ДБР Андрей Саляк.



Также среди версий – заказ иностранных спецслужб или частных лиц. Подозреваемый посещал Россию.



«Соответствующие поручения определенным спецслужбам предоставлены, но у нас до сих пор таких сведений, свидетельствующих об этом, нет. Он сам объясняет в своих показаниях, что когда он совершал это преступление, он находился в таком состоянии помрачения», – говорит следователь отдела ДБР Андрей Саляк.



Еще одна версия следствия – особенности психического состояния. Уже в ближайшее время подозреваемый будет доставлен на комплексную экспертизу. Ее будут проводить около месяца не в Днепре.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.

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