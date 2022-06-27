В Украину массово везут евробляхи: на границе километровые очереди

Из автомобилей, которые везут на льготное растаможивание, в пунктах пропуска западной границы Украины образовались километровые очереди.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, передает РЕДПОСТ.
«Наблюдаем существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы», – сообщил он.
По словам Микиты, на границе с Венгрией очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Чуть лучше ситуация на словацко-украинской границе, но она также вызывает немалую обеспокоенность. Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий.
«Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из стран Прибалтики, Польши и др. Значительная часть авто не имеет должным образом оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление», – заявил Микита.
Очередь касается только автомобилей, которые везут на растаможку. Туристы, транзитные транспортные средства и т.д. двигаются свободно.
Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла законопроект, который с 1 июля возобновляет отмененное в марте налогообложение ввозимых гражданами транспортных средств. Пока что он не подписан президентом.
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