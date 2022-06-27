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27.06.2022  12:37   Рита Парфенова

В Украину массово везут евробляхи: на границе километровые очереди

Из автомобилей, которые везут на льготное растаможивание, в пунктах пропуска западной границы Украины образовались километровые очереди.

Украинцы массово ввозят евробляхи

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, передает РЕДПОСТ.

«Наблюдаем существенное увеличение количества легковых транспортных средств на въезд в Украину в пунктах пропуска по всему участку государственной границы», – сообщил он.

По словам Микиты, на границе с Венгрией очереди растянулись на несколько километров и иногда достигают 800 автомобилей. Чуть лучше ситуация на словацко-украинской границе, но она также вызывает немалую обеспокоенность. Люди находятся в транспортных средствах по несколько суток, на жаре и без надлежащих санитарных условий.

«Трафик увеличился в сотни раз, машины на растаможку едут не только из Венгрии, но и из стран Прибалтики, Польши и др. Значительная часть авто не имеет  должным образом оформленных документов, что значительно усложняет пропуск и оформление», – заявил Микита.

Очередь касается только автомобилей, которые везут на растаможку. Туристы, транзитные транспортные средства и т.д. двигаются свободно.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла законопроект, который с 1 июля возобновляет отмененное в марте налогообложение ввозимых гражданами транспортных средств. Пока что он не подписан президентом.

Источник:   Виктор Микита
 Тэги:  евробляхи, растаможка, украина
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