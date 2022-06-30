30.06.2022 11:39 Рита Парфенова

С 1 июля отменяются льготы на импорт товаров и ввоз евроблях: Зеленский подписал закон

С 1 июля в Украине возвращаются ранее отмененные таможенные пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары. В том числе, речь идет о ввозе автомобилей гражданами.

Возврат пошлины и НДС на импортные товары и растаможку автомобилей с 1 июля предусмотрен законопроектом №7418, который 30 июня подписал Президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил в Telegram глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев, передает РЕДПОСТ.



Таким образом, с 1 июля закон вступает в силу в полном объеме.



Документом предлагается возобновить налогообложение, которое было отменено в марте:

для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы;

для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину;

для транспортных средств, ввозимых гражданами.

Вместе с тем, документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

В НБУ считают, что восстановление пошлин и налогов на импорт товаров и услуг является важным шагом на пути к возвращению способности валютного рынка для самобалансирования. В частности, это поддержит дальнейшее восстановление производства в Украине и позволит ограничить темпы роста импорта, который давит на валютный рынок, и на международные резервы Украины. Кроме того, вырастут ежемесячные поступления в бюджет. По оценкам Министерства экономики, они увеличатся на 3,5 млрд гривен в месяц.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла законопроект, который с 1 июля возобновляет отмененное в марте налогообложение ввозимых гражданами транспортных средств. В последние дни июня в пунктах пропуска западной границы Украины образовались километровые очереди из автомобилей, которые везут на льготное растаможивание.