30.06.2022 11:20 Виталий Хиневич

Украинские беженцы возвращаются домой

Украинцы стали чаще возвращаться в родные места.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Organization for Migration.

Сообщается, что более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине. Однако общее количество внутренне перемещенных лиц остается высокой, на уровне 6,2 миллионов.

Около половины тех, кто покинул свои дома из-за войны с 24 февраля, теперь вернулись, особенно на север страны и в Киев.

Вернувшихся граждан стало на 24% больше за последний месяц. Большинство из них находились в других регионах страны, и только 10% людей вернулись из-за границы. Около трех четвертых вернувшихся планируют оставаться дома. Впрочем, из-за нестабильности ситуации в Украине возврат может быть не долгосрочным.

Напомним, польские школьники будут учиться выживать в оккупации с помощью онлайн игры.