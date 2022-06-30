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30.06.2022  11:20   Виталий Хиневич

Украинские беженцы возвращаются домой

Украинцы стали чаще возвращаться в родные места.

Беженцы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Organization for Migration.
 
Сообщается, что более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине. Однако общее количество внутренне перемещенных лиц остается высокой, на уровне 6,2 миллионов.
 
Около половины тех, кто покинул свои дома из-за войны с 24 февраля, теперь вернулись, особенно на север страны и в Киев.
 
Вернувшихся граждан стало на 24% больше за последний месяц. Большинство из них находились в других регионах страны, и только 10% людей вернулись из-за границы. Около трех четвертых вернувшихся планируют оставаться дома. Впрочем, из-за нестабильности ситуации в Украине возврат может быть не долгосрочным.
 
Напомним, польские школьники будут учиться выживать в оккупации с помощью онлайн игры.
 
Источник:   Organization for Migration
 Тэги:  беженцы
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