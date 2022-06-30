30.06.2022 11:20 Виталий Хиневич
Украинские беженцы возвращаются домой
Украинцы стали чаще возвращаться в родные места.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Organization for Migration.
Сообщается, что более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине. Однако общее количество внутренне перемещенных лиц остается высокой, на уровне 6,2 миллионов.
Около половины тех, кто покинул свои дома из-за войны с 24 февраля, теперь вернулись, особенно на север страны и в Киев.
Вернувшихся граждан стало на 24% больше за последний месяц. Большинство из них находились в других регионах страны, и только 10% людей вернулись из-за границы. Около трех четвертых вернувшихся планируют оставаться дома. Впрочем, из-за нестабильности ситуации в Украине возврат может быть не долгосрочным.
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