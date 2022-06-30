Израиль осложнил въезд украинцев в страну: подробности

Израильское правительство, несмотря на все договоренности и соглашения, в одностороннем порядке запретило въезд на свою территорию украинцам, не имеющим электронных виз.
Израиль поставил обязательным условиям наличие электронной визы для въезда граждан Украины в страну. Посольство Украины в Израиле сообщило на своей странице в Facebook, что это решение несет угрозу гражданам страны, против которой россия начала агрессию, передает РЕДПОСТ.
«Правительство Израиля решило в одностороннем порядке, вопреки договоренностям, запретить въезд украинским женщинам и детям, у которых нет электронной визы. Это решение угрожает жизни. Тем временем российские и белорусские олигархи свободно въезжают в Израиль», – говорится в сообщении.
Читайте также:
Комментариев: 0
Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
влажность:
давление:
ветер: