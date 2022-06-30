30.06.2022 11:00 Рита Парфенова

Израиль осложнил въезд украинцев в страну: подробности

Израильское правительство, несмотря на все договоренности и соглашения, в одностороннем порядке запретило въезд на свою территорию украинцам, не имеющим электронных виз.

Израиль поставил обязательным условиям наличие электронной визы для въезда граждан Украины в страну. Посольство Украины в Израиле сообщило на своей странице в Facebook, что это решение несет угрозу гражданам страны, против которой россия начала агрессию, передает РЕДПОСТ.



«Правительство Израиля решило в одностороннем порядке, вопреки договоренностям, запретить въезд украинским женщинам и детям, у которых нет электронной визы. Это решение угрожает жизни. Тем временем российские и белорусские олигархи свободно въезжают в Израиль», – говорится в сообщении.

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