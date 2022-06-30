30.06.2022 10:32 Рита Парфенова

Ракета, прилетевшая на предприятие Харькова, оставила 12-метровую воронку (фото)

Ночью 30 июня оккупанты выпустили ракету по одному из предприятий Основянского района Харькова

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, около 1 часа ночи 30 июня 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по предприятию в Основянском районе г. Харькова.

В результате прилета повреждено одно из зданий на территории предприятия. От ракетного удара образовалась воронка шириной 12 метров и глубиной 5 метров.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Позже материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.