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30.06.2022  10:32   Рита Парфенова

Ракета, прилетевшая на предприятие Харькова, оставила 12-метровую воронку (фото)

Ночью 30 июня оккупанты выпустили ракету по одному из предприятий Основянского района Харькова

Новости Харькова: ракетный удар по Основянскому району 30 июня 2022 года

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, около 1 часа ночи 30 июня 2022 года российские военные нанесли ракетный удар по предприятию в Основянском районе г. Харькова.

В результате прилета повреждено одно из зданий  на территории предприятия. От ракетного удара образовалась воронка шириной 12 метров и глубиной 5 метров.

Новости Харькова: ракетный удар по Основянскому району 30 июня 2022 года Новости Харькова: ракетный удар по Основянскому району 30 июня 2022 года

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Позже материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Новости Харькова: ракетный удар по Основянскому району 30 июня 2022 года

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  обстрел, ракета, прокуратура, харьков, агрессия россии
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