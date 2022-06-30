30.06.2022 08:13 Рита Парфенова

Под Харьковом после прилета горели склады на производстве

Вражеские обстрелы стали причиной 2 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 30 июня.

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Харькове - в Индустриальном районе. Еще один - в Золочеве Богодуховского района. Горели производственно складские помещения, а также трава на открытой территории.



Так, 29 июня, в 12.54 в пгт Золочев в результате попадания вражеских боеприпасов горели два производственно-складских помещения на общей площади 1600 кв.м. От ГСЧС были направлены к месту пожара 2 единицы техники и 12 спасателей. В 15:00 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.



Всего за сутки с 29 по 30 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 оперативных выездов, из которых:

11 - на ликвидацию пожаров (2 вызванных обстрелами, 9 по другим причинам);

3 - на проведение аварийно-спасательных работ;

1 - на помощь ЖКХ;

4 - для оказания помощи населению.



Кроме того, пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 34 привлечения и ликвидировано 10 вражеских боеприпасов.

Напомним, в ночь на 29 июня 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова, ранены две женщины 37 и 24 лет.