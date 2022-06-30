30.06.2022 07:36 Рита Парфенова

30 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.

Иногда саундтрек к фильму-катастрофе способен оставить значительный след в мире науки, сообщает РЕДПОСТ.

Так, в 2014 году рок-музыкант, гитарист группы «Queen» и астрофизик Брайан Мэй писал музыкальное сопровождение для фильма режиссера Грига Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон. В результате их сотрудничества и родилась идея о создании Дня астероида.

Эту инициативу поддержали Ассоциация исследователей космоса и Комитет по использованию космического пространства в мирных целях. А в декабре 20216 года новый праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН.



День астероида решено было отмечать ежегодно в годовщину «Тунгусского феномена над Сибирью».



Масштабная астероидная катастрофа – столкновение Тунгусского метеорита с Землей – произошла 30 июня 1908 года. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди.



Также в этот день...



В 1894 году открыли самый знаменитый лондонский мост – Тауэр-бридж.



1905 – Альберт Эйнштейн в статье «Об электродинамике движущихся тел» изложил основы Специальной теории относительности.



1936 – напечатан первый тираж «Унесенных ветром» американской писательницы Маргарет Митчелл.



1942 – родился Роберт Баллард, геолог-исследователь, в 1985 году обнаруживший затонувший «Титаник».



1948 – в американской фирме Bell Laboratories физики Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин создали транзистор. За это достижение им была присуждена Нобелевская премия.



1959 – родился Винсент Д’Онофрио, американский актер,



1963 – родился Ингви Мальмстин, шведский музыкант-гитарист.



1964 – получены первые фотографии Луны с близкого расстояния.



1966 – родился Майк Тайсон, американский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, чья спортивная слава абсолютно незаслуженно перечеркнута славой криминальной.



1972, 23:59:60 UTC – впервые введена високосная секунда.



1984 – утвержден проект на строительство первого участка третьей линии Харьковского метрополитена. Проект включал в себя пять станций: «Метростроителей», «Площадь Восстания», «Архитектора Бекетова», «Госпром» и «Научная».



1991 – в Симферополе завершена первая за все время существования советской власти сессия Курултая (парламента) крымских татар, которая сформировала Национальный меджлис крымских татар и избрала своим первым председателем Мустафу Джемилева. В этот день меджлис объявил о суверените крымских татар и утвердил национальный гимн и флаг, призвав остальных жителей области присоединиться к ним для строительства нового Крыма.



1992 – принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и автономной республики Крым.



1993 – в магазины Кейптауна возвращено 1200 тостеров одной и той же фирмы и одной серии. «Тостеры-убийцы», как обозвали их южноафриканские газеты, выстреливали готовые тосты с такой силой, что некоторые их счастливые обладатели получили физические увечья. Тостеры были сняты с производства, а фирма-изготовитель опозоренная и растроенная покинула рынок ЮАР.



1997 – в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».

2013 – начался антимилицейский протест в поселке Врадиевка



Именинники дня: Дина, Измаил, Иммануил, Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея, Савелий.