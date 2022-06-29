Ракетный удар по Харькову: ранены две женщины (фото)

После прилета ракеты в ночь на 29 июня в Харькове получили ранения две женщины.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, в ночь на 29 июня 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Ракета упала возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних домовладений.
В результате вражеского удара от российских военных ранены две женщины 37 и 24 лет.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Позже материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара пострадал один человек.
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