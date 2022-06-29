29.06.2022 10:09 Рита Парфенова

Ракетный удар по Харькову: ранены две женщины (фото)

После прилета ракеты в ночь на 29 июня в Харькове получили ранения две женщины.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, в ночь на 29 июня 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Ракета упала возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних домовладений.



В результате вражеского удара от российских военных ранены две женщины 37 и 24 лет.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Позже материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара пострадал один человек.