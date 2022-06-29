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29.06.2022  10:09   Рита Парфенова

Ракетный удар по Харькову: ранены две женщины (фото)

После прилета ракеты в ночь на 29 июня в Харькове получили ранения две женщины.

Новости Харькова: ракетный удар по Шевченковскому району около 23.00 28 июня 2022 года

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, в ночь на 29 июня 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Ракета упала возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних домовладений.

В результате вражеского удара от российских военных ранены две женщины 37 и 24 лет.

Новости Харькова: ракетный удар по Шевченковскому району около 23.00 28 июня 2022 года

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Позже материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.

Новости Харькова: ракетный удар по Шевченковскому району около 23.00 28 июня 2022 года

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара пострадал один человек.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  обстрел, прокуратура, харьков
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