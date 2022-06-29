29.06.2022 09:36 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 29 июня: сводка ХОВА

Российские оккупанты в течение суток наносили удары из РСЗО и били ракетами по объектам гражданской инфраструктуры Харькова и области.



РЕДПОСТ

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 29 июня, передает РЕДПОСТ

По его словам, обстрелам в течение суток подвергались Индустриальный, Шевченковский и Слободской районы Харькова.

Индустриальный район российские военные обстреляли днем 28 июня. Пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.



Около одиннадцати часов вечера по Харькову было совершено два ракетных удара.

Сначала оккупанты ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.



Второй прилет был в объект инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших предварительно нет.



По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

В результате обстрела Циркунов Харьковского района, к сожалению, 2 человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, один человек ранен. В Дергачевской общине ранения получили два человека.



В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки Золочевской громады. Возле села Яворское нансен авиаудар из вертолетов Ка-52.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.