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29.06.2022  09:36   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 29 июня: сводка ХОВА

Российские оккупанты в течение суток наносили удары из РСЗО и били ракетами по объектам гражданской инфраструктуры Харькова и области.


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Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 29 июня, передает РЕДПОСТ.

По его словам, обстрелам в течение суток подвергались Индустриальный, Шевченковский и Слободской районы Харькова.

Индустриальный район российские военные обстреляли днем 28 июня. Пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.

Около одиннадцати часов вечера по Харькову было совершено два ракетных удара.

Сначала оккупанты ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.

Второй прилет был в объект инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших предварительно нет.

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.

В результате обстрела Циркунов Харьковского района, к сожалению, 2 человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, один человек ранен. В Дергачевской общине ранения получили два человека.

В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки Золочевской громады. Возле села Яворское нансен авиаудар из вертолетов Ка-52.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии, хова
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