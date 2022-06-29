Ситуация в Харькове на утро 29 июня: сводка ХОВА

Российские оккупанты в течение суток наносили удары из РСЗО и били ракетами по объектам гражданской инфраструктуры Харькова и области.
По его словам, обстрелам в течение суток подвергались Индустриальный, Шевченковский и Слободской районы Харькова.
Индустриальный район российские военные обстреляли днем 28 июня. Пять человек госпитализировали. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и складские территории.
Около одиннадцати часов вечера по Харькову было совершено два ракетных удара.
Сначала оккупанты ударили по Шевченковскому району. В результате взрыва в доме выбило окна, одна женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована.
Второй прилет был в объект инфраструктуры Слободского района. Возник пожар. Пострадавших предварительно нет.
По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Чугуевский, Харьковский, Богодуховский районы.
В результате обстрела Циркунов Харьковского района, к сожалению, 2 человека погибли - мужчины 29 и 36 лет, один человек ранен. В Дергачевской общине ранения получили два человека.
В Печенегах Чугуевского района повреждены котельная, больница, детская площадка и жилые дома. Россияне из артиллерии обстреливали село Ивашки Золочевской громады. Возле села Яворское нансен авиаудар из вертолетов Ка-52.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 7 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
Комментариев: 0
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН отмечается День тропиков.
влажность:
давление:
ветер: