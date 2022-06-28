Нападение агрессора привело к пожару в Харькове (фото)

Точное число пострадавших в Харькове уточняется, преступление зафиксировно следователями.
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Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.
26 лет назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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