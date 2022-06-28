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28.06.2022  17:33   Дмитрий Колоней

Нападение агрессора привело к пожару в Харькове (фото)

Точное число пострадавших в Харькове уточняется, преступление зафиксировно следователями.

Вызвал пожар в Индустриальном районе Харькова обстрел, преступление зафиксировно
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 28 июня 2022 гожда враг обстрелял Индустриальный район Харькова.В результате возник пожар на предприятии. Повреждены жилые дома. Число пострадавших уточняется.По адресу выехали руководители отдела полиции Харьковского райуправления №2 и следственно-оперативная группа.
 
Вызвал пожар в Индустриальном районе Харькова обстрел, преступление зафиксировно
 
Правоохранители осмотрели место происшествия и собрали вещественные доказательства.
Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры Харькова следователи возбудили уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.

Вызвал пожар в Индустриальном районе Харькова обстрел, преступление зафиксировно
 
Вызвал пожар в Индустриальном районе Харькова обстрел, преступление зафиксировно
 
 
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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