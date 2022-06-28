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28.06.2022  17:11   Дмитрий Колоней

Обстрел школы "Искандерами": в Харькове зафиксировано преступление оккупантов (фото)

В Харькова частично разрушено здание школы.

Обстреляли школу "Искандерами" в Харькове, зафиксировано преступление оккупантов
 
\Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь Полицию, 27 июня 2022 года около 23:30 в отдел полиции Харьковского райуправления поступила информация об обстреле захватчиками школы в Харькове.
 
В результате попадания снаряда у центрального входа здания образовалась воронка, частично разрушено здание, уничтожена кровля, фасад, мебель и другое имущество школы. Ранены и доставлены в больницу люди.
 
По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники ГСЧС.
Полицейские провели осмотр места происшествия, задокументировали преступление и изъяли обломки боеприпаса предположительно от ракетного комплекса "Искандер".
 
Полиция напоминает, что при сигналах «Воздушная тревога» необходимо немедленно направляться к укрытиям и оставаться там до окончания обстрелов.
 
Если вы находитесь на открытой местности, во время тревоги нужно лечь на землю.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел школы, харьков
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