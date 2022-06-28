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28.06.2022  16:55   Виталий Хиневич

Энергетики восстановили линии электропередач в Харьковской области

Специалисты вернули электричество людям.

Электричество
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковоблэнерго».
 
Сообщается, что ремонтные бригады АО "Харьковоблэнерго" вернули свет в обесточенную из-за обстрелов часть Чугуева.
 
Аварийно-восстановительные работы выполнили специалисты местных распределительных сетей и высоковольтного Харьковского РЭС. В ходе устранения последствий боевых действий было заменено перебитое обломками взрывов провод и повреждены опоры воздушных линий электропередачи.
 
Энергетики возобновили электроснабжение в более 800 домовладений жителей Чугуева. Ремонтным бригадам приходилось работать в перерывах между постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами.
 
"Несмотря на смертельную угрозу, персонал облэнерго продолжает обеспечивать условия для поддержки жизнедеятельности одного из самых горячих районов Харьковской области", - отметили в компании.
 
Кроме этого, за прошедшие сутки сотрудники Чугуевского РЭС также вернули свет в дома жителей пгт. Печенеги, с. Зарожное и с. Тетлега.
 
Напомним, харьковские тепловики проверяют сложные участки магистралей.
 
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  харьков, жкх
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