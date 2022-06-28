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28.06.2022  16:48   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики проверяют сложные участки магистралей (фото)

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», дефектоскописты предприятия из лаборатории металлов  проверяют сложные участки тепломагистралей. 
 
«Таким образом сотрудники лаборатории металлов обследовали неподвижную опору на магистральном теплопроводе под плотной застройкой в   центре города, на ул. Ярослава Мудрого. По выводам специалистов, этот участок трубы имеет коррозию и изношен на 50%. Он бы мог еще поработать, но если дефект проявится зимой - будет большая проблема», - объяснили в КП. 
 
Проверяют сложные участки магистралей тепловики Харькова
 
На предприятии отметили, что конструкция неподвижной опоры предусматривает бетонные работы, и, как следствие, длительное отключение потребителей от услуги, но если заменить ее заранее вместе с теплотрассой, то она прослужит еще около 40 лет.
 
Тэги:  тепловики, коммунальщики, харьков
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