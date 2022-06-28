28.06.2022 16:48 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики проверяют сложные участки магистралей (фото)

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», дефектоскописты предприятия из лаборатории металлов проверяют сложные участки тепломагистралей.

«Таким образом сотрудники лаборатории металлов обследовали неподвижную опору на магистральном теплопроводе под плотной застройкой в центре города, на ул. Ярослава Мудрого. По выводам специалистов, этот участок трубы имеет коррозию и изношен на 50%. Он бы мог еще поработать, но если дефект проявится зимой - будет большая проблема», - объяснили в КП.

На предприятии отметили, что конструкция неподвижной опоры предусматривает бетонные работы, и, как следствие, длительное отключение потребителей от услуги, но если заменить ее заранее вместе с теплотрассой, то она прослужит еще около 40 лет.