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19.07.2022  18:33   Дмитрий Колоней

У Харкові розбирали завали у зруйнованому районі міста (фото)

Роботи йшли у п'ятиповерховому житловому будинку та котельній у Харкові.

Розбирали завали рятівники у зруйнованому районі ХарковаЯк повідомляе РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ ДСНС, 19 липня 2022 року рятувальники Харківщини та Луганщини проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у п'ятиповерховому житловому будинку та котельній на північній Салтівці Харкова.

Розбирали завали рятівники у зруйнованому районі Харкова

ЦІ бідівлі були зруйновані окупаційними військами навесні 2022 року. Надзвичайники демонтували аварійні конструкції на висоті, що могли впасти,несли загрозу життю мешканців міста. Проведення даних робіт забезпечить подальші будівельні роботи з відновлення і ремонту даних об’єктів. На місці працювало близько 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

Розбирали завали рятівники у зруйнованому районі Харкова

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  обстрел школы, разбор завалов, харьков
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