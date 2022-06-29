29.06.2022 09:22 Рита Парфенова

Оккупанты готовят наступление на Барвенково, - Генштаб

Враг проводит штурм на направлении Богородичное – Краснополье.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск», - сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток росийские военные обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.

В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.

Напомним, в целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.