Оккупанты готовят наступление на Барвенково, - Генштаб

Враг проводит штурм на направлении Богородичное – Краснополье.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
«На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск», - сообщили в Генштабе ВСУ.
В течение суток росийские военные обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.
В рамках логистического обеспечения и комплектования пострадавших войск противник переместил в определенные районы вооружения и военную технику.
Напомним, в целях уточнения положения наших войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.
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