Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 509 человек. Выздоровело 296 337 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 4 109 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 2 человек (все жители города Харькова).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 июня.
Комментариев: 0
Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
C 2016 года по решению ООН отмечается День тропиков.
влажность:
давление:
ветер: