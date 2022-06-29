29.06.2022 10:18 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 29 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 509 человек. Выздоровело 296 337 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 4 109 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 2 человек (все жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 28 июня.