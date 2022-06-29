По заводу Харькова оккупанты ночью нанесли ракетный удар (фото)

Военные страны-агрессора обстреляли промышленную зону в одном из районов Харькова
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Ракетный удар был нанесен 28 июня 2022 года около 23:10 по заводу в Слободском районе г. Харькова. Указанные действия привели к повреждению предприятия.
При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сотрудники полиции провели первоочередные следственные действия. Позже материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.
Напомним, в ночь на 29 июня 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по Шевченковскому району Харькова, ранены две женщины 37 и 24 лет.
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