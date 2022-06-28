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28.06.2022  12:02   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус в Харькове

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 507 человек. Выздоровело 295 977 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 4 467 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (все жители города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе области, один - в Изюмском районе..

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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