28.06.2022 12:02 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 507 человек. Выздоровело 295 977 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 4 467 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (все жители города Харькова). Два человека заболели в Красноградском районе области, один - в Изюмском районе..



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 июня.