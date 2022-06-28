28.06.2022 12:20 Виталий Хиневич

Обстрел ТЦ в Кременчуге: устанавливаются личности оккупантов

Правоохранители устанавливают имена российских военных, которые причастны к обстрелу ТЦ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что следователи СБУ открыли уголовное производство по факту обстрела ТЦ в городе Кременчуг. Оккупантам, которые совершили преступление, грозит пожизненное заключение.

По словам министра МВД Дениса Монастырского, аналитики СБУ и аналитики Национальной полиции установили, какой полк авиации совершил преступление.

"Уголовное производство ведет СБУ. Статья, по которой совершено это преступление, предусматривает пожизненное лишение свободы. Аналитики СБУ и аналитики Нацполиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление и уже есть первые имена взлетавших на ТУ-22 летчиков, который и совершил роковые обстрелы", — сказал глава МВД.