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28.06.2022  12:20   Виталий Хиневич

Обстрел ТЦ в Кременчуге: устанавливаются личности оккупантов

Правоохранители устанавливают имена российских военных, которые причастны к обстрелу ТЦ.

Кременчуг
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что следователи СБУ открыли уголовное производство по факту обстрела ТЦ в городе Кременчуг. Оккупантам, которые совершили преступление, грозит пожизненное заключение.
 
По словам министра МВД Дениса Монастырского, аналитики СБУ и аналитики Национальной полиции установили, какой полк авиации совершил преступление.
 
"Уголовное производство ведет СБУ. Статья, по которой совершено это преступление, предусматривает пожизненное лишение свободы. Аналитики СБУ и аналитики Нацполиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление и уже есть первые имена взлетавших на ТУ-22 летчиков, который и совершил роковые обстрелы", — сказал глава МВД.
 
Напомним, 27 июня около 15:50 из-за вражеского ракетного удара произошло возгорание торгового центра в городе Кременчуг Полтавской области.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  агрессия россии
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