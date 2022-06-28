    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Ситуация с выездом из Украины 28 июня на западных пунктах пропуска
28.06.2022  12:55   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 28 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

пункт пропуска западная граница украины

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 28 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

  • «Устилуг» – 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Краковец» - 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Шегини» - 0 л/а, 0 автобусов, 150 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • «Ужгород» – 35 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

За сутки 27 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и почти 19 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли 33 тысячи человек. 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за прошедшие сутки более 43 тысяч человек, 40 тысяч из них – граждане Украины.

Напомним, из автомобилей, которые везут на льготное растаможивание, в пунктах пропуска западной границы Украины образовались километровые очереди.

 

Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.06 Дороги и транспорт Ситуация с выездом из Украины 27 июня на западных пунктах пропуска 25.06 Дороги и транспорт Ситуация с выездом из Украины 25 июня на западных пунктах пропуска 24.06 Дороги и транспорт Ситуация с выездом из Украины 24 июня на западных пунктах пропуска
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 