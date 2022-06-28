28.06.2022 13:05 Виталий Хиневич

Харьковский литературный музей открыл выставку во Львове

Во Львове открыли выставку.

Фото: «Люк»

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Люк».

Сообщается, что 23 июня ко Дню рождения Петра Лесного Харьковский Литмузей открыл во Львове выставку "Харьков - Железобетон".

В ее создании задействована команда литмузея, а также харьковская резиденция «Слово»: Татьяна Пилипчук, Марина Куценко, Дина Чмуж, Сергей Кангелари, Татьяна Игошина, Лидия Калашникова, Алексей Юрченко и Александра Теслюк.

В центре проекта – само слово. С одной стороны — истории дома и проживавших в нем в начале XX века людей были резидентами в XXI, с другой — цитаты художников и тексты музейщиков.

По замыслу авторов, плакаты развешены в коридоре, чтобы деятели разных эпох будто бы были в диалоге. Если смотреть от входа, то справа разворачивается первоначальная история дома «Слова», слева – современная: одна из квартир несколько лет назад превращена в резиденцию для художников.

Команда создателей выставки планирует провести экскурсии, кинопоказы, встречи с художниками.

Выставка является благотворительной, вход свободный. Музейщики собирают средства для помощи военным и жителям Харькова. Во Львове потенциальные благотворители могут приобрести вывезенные из обстрелов в Харькове сувениры резиденции «Слово», тематическую открытку или блокнот с подписью Сергея Жадана.