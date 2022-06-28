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28.06.2022  13:05   Виталий Хиневич

Харьковский литературный музей открыл выставку во Львове

Во Львове открыли выставку.

Выставка Харьковского литературного музея
Фото: «Люк»
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Люк».
 
Сообщается, что 23 июня ко Дню рождения Петра Лесного Харьковский Литмузей открыл во Львове выставку "Харьков - Железобетон".
 
В ее создании задействована команда литмузея, а также харьковская резиденция «Слово»: Татьяна Пилипчук, Марина Куценко, Дина Чмуж, Сергей Кангелари, Татьяна Игошина, Лидия Калашникова, Алексей Юрченко и Александра Теслюк.
 
В центре проекта – само слово. С одной стороны — истории дома и проживавших в нем в начале XX века людей были резидентами в XXI, с другой — цитаты художников и тексты музейщиков.
По замыслу авторов, плакаты развешены в коридоре, чтобы деятели разных эпох будто бы были в диалоге. Если смотреть от входа, то справа разворачивается первоначальная история дома «Слова», слева – современная: одна из квартир несколько лет назад превращена в резиденцию для художников.
 
Команда создателей выставки планирует провести экскурсии, кинопоказы, встречи с художниками.
 
Выставка является благотворительной, вход свободный. Музейщики собирают средства для помощи военным и жителям Харькова. Во Львове потенциальные благотворители могут приобрести вывезенные из обстрелов в Харькове сувениры резиденции «Слово», тематическую открытку или блокнот с подписью Сергея Жадана.
 
Напомним, «Планета кіно» приглашает желающих принять участие в благотворительной акции.
 
Источник:   Люк
 Тэги:  харьковский литмузей, выставка
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