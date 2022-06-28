28.06.2022 13:22 Рита Парфенова

Подробности утреннего обстрела Харькова рассказали в ХОВА

Утром 28 июня российские оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова.



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Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ

По его словам, в результате обстрела возник пожар на одном из предприятий.



По предварительным данным, пострдали пять человек. Один находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован в лечебное учреждение, у остальных - повреждения средней тяжести.

Данные обновляются.



«Просим без необходимости не выходить на улицы города. Охраняйте себя и своих близких!», – обратился к горожанам Синегубов.

Напомним, в результате обстрелов Харькова в течение прошедших суток погибли 9 человек, 32 получили ранения.