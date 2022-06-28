Подробности утреннего обстрела Харькова рассказали в ХОВА

Утром 28 июня российские оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова.
По его словам, в результате обстрела возник пожар на одном из предприятий.
По предварительным данным, пострдали пять человек. Один находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован в лечебное учреждение, у остальных - повреждения средней тяжести.
Данные обновляются.
«Просим без необходимости не выходить на улицы города. Охраняйте себя и своих близких!», – обратился к горожанам Синегубов.
Напомним, в результате обстрелов Харькова в течение прошедших суток погибли 9 человек, 32 получили ранения.
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Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.
26 лет назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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