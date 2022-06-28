28.06.2022 13:40 Виталий Хиневич

В Харькове мужчина публично поддерживал страну-агрессор

Мужчина склонял знакомых к своей позиции.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что на протяжении марта и апреля, 48-летний мужчина склонял знакомых к своей позиции, направленной на поддержку страны-агрессора.

Обвиняемый неоднократно высказывался по поводу неправомерности существования Украины как суверенного государства и правильности распространения суверенитета РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Мужчина одобрял и призвал поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины с целью проведения так называемой «денацификации Украины».

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего харьковчанина.