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28.06.2022  13:40   Виталий Хиневич

В Харькове мужчина публично поддерживал страну-агрессор

Мужчина склонял знакомых к своей позиции.

В Харькове мужчина поддерживал страну-агрессора
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что на протяжении марта и апреля, 48-летний мужчина склонял знакомых к своей позиции, направленной на поддержку страны-агрессора.
 
Обвиняемый неоднократно высказывался по поводу неправомерности существования Украины как суверенного государства и правильности распространения суверенитета РФ на временно оккупированных территориях Украины.
 
Мужчина одобрял и призвал поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины с целью проведения так называемой «денацификации Украины».
 
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего харьковчанина.
 
Напомним, правоохранители устанавливают имена российских военных, которые причастны к обстрелу ТЦ в Кременчуге.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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