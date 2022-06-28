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28.06.2022  14:00   Виталий Хиневич

«Интенсивность обстрелов Харькова возросла» - Игорь Терехов

Днем были «прилеты» на территорию промышленной зоны.


«Интенсивность обстрелов Харькова возросла» - Игорь Терехов
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Игорь Терехова в эфире Всеукраинского телемарафона.
 
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что интенсивность обстрелов возросла, разрушены объекты инфраструктуры.
 
«Интенсивность обстрелов в Харькове возросла. Ночь была очень не спокойной. Днем были взрывы, «прилеты» в несколько районов города. В результате разрушена школа, в которой занимались до войны дети. Она практически полностью разрушена. Днем был «прилет» на промышленную зону, разрушено предприятие, которое занималось абсолютно мирным делом, которое не имело отношение к военным и к военной технике. Все это разрушил российский оккупант»,- сообщил Игорь Терехов.
 
Напомним, Игорь Терехов рассказал о подробностях разговора с президентом.
 
 
Источник:   Игорь Терехов
 Тэги:  харьков, игорь терехов
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