27.06.2022 17:00 Виталий Хиневич

«Планета кіно» приглашает желающих принять участие в благотворительной акции

Люди смогут посетить киносеанс.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Планета кіно».

Сообщается, что сеть кинотеатров «Планета кино» призывает неравнодушных украинцев принять участие в благотворительной акции.

«Мы придумали инициативу «передай билет», которая позволит помочь украинцам, вынужденным покинуть свой дом из-за войны. «Передай билет» работает по принципу «отдай, если можешь, возьми, если нуждаешься». Можно купить сколько угодно билетов и оплатить их онлайн – для этого нужно найти сеанс со специальной отметкой. Далее мы трансформируем его в билет на любой сеанс.

Человек, покинувший дом из-за войны, может прийти в наш кинотеатр, выбрать фильм, взять на кассе билет и посетить сеанс бесплатно», - сообщили представители сети кинотеатров.

Для того, чтобы получить бесплатный билет необходимо подтвердить свой статус внутри перемещенного лица, предъявив на кассе справку ВПЛ или паспорт с пропиской.

Такие билеты будут стоить 150 грн, распространяться на все сеансы в технологиях CINETECH+, IMAX и 4DX и действовать до 31 августа.

Чтобы помочь и передать билет переходи по ссылке