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27.06.2022  17:00   Виталий Хиневич

«Планета кіно» приглашает желающих принять участие в благотворительной акции

Люди смогут посетить киносеанс.

Планета кіно
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Планета кіно».
 
Сообщается, что сеть кинотеатров «Планета кино» призывает неравнодушных украинцев принять участие в благотворительной акции. 
 
«Мы придумали инициативу «передай билет», которая позволит помочь украинцам, вынужденным покинуть свой дом из-за войны. «Передай билет» работает по принципу «отдай, если можешь, возьми, если нуждаешься». Можно купить сколько угодно билетов и оплатить их онлайн – для этого нужно найти сеанс со специальной отметкой. Далее мы трансформируем его в билет на любой сеанс.
Человек, покинувший дом из-за войны, может прийти в наш кинотеатр, выбрать фильм, взять на кассе билет и посетить сеанс бесплатно», - сообщили представители сети кинотеатров.
 
Для того, чтобы  получить бесплатный билет необходимо подтвердить свой статус внутри перемещенного лица, предъявив на кассе справку ВПЛ или паспорт с пропиской.
 
Такие билеты будут стоить 150 грн, распространяться на все сеансы в технологиях CINETECH+, IMAX и 4DX и действовать до 31 августа.
 
Чтобы помочь и передать билет переходи по ссылке.
 
Напомним, харьковчанка приняла участие в благотворительном аукционе в Канаде.
 
Источник:   Планета кіно
 Тэги:  планета кіно, акция
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