27.06.2022 16:41 Дмитрий Колоней

Пьяный водитель пытался подкупить харьковских патрульных (фото)

Харьковский нетрезвый автолюбитель попал в руки закона.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, вечером 26 июня 2022 года, на Клочковской улице патрульные остановили автомобиль Mitsubishi. Правоохранители заметили,что мужчина пьян. Нопри при этом явно не желает проходить осмотр на состояние опьянения, неоднократно пытаясь взяткой подкупить полицейских.

Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение взятки, но на предупреждение он не реагировал,азатем внезапно положил в салон патрульного авто 4 купюры номиналом 500 гривен.

Патрульные немедленно вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. На водителя патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.