27.06.2022 16:30 Виталий Хиневич

Известные украинцы собирают средства для помощи харьковчанам

Все желающие могут принять участие в аукционе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Instagram Андрея Беднякова.

Андрей Бедняков сообщил, что в качестве аукционного лота выступают боксерские перчатки Александра Усика. Стоимость участия в аукционе – 500 гривен. Количество переводов – неограниченное.

«Глядя каждый день новости из Харькова, замирает сердце. Поэтому этот лот, за который очень спасибо нашему Чемпиону Александру Усику, особенный! Все средства по аукциону пойдут на помощь людям из Харькова и области. Если не хотите перчатки, но хотите помочь - можете переводить сколько пожелаете. Ваши 50 гривен - в самое сердце»,-отметил Бедняков.

Победителя выберут 1 июля в прямом эфире рандомно.

Принять участие в аукционе можно перейдя по ссылке