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27.06.2022  16:30   Виталий Хиневич

Известные украинцы собирают средства для помощи харьковчанам

Все желающие могут принять участие в аукционе.

Помощь Харькову Усик Бедняков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Instagram Андрея Беднякова.
 
Андрей Бедняков сообщил, что в качестве аукционного лота выступают боксерские перчатки Александра Усика. Стоимость участия в аукционе – 500 гривен. Количество переводов – неограниченное.
 
«Глядя каждый день новости из Харькова, замирает сердце. Поэтому этот лот, за который очень спасибо нашему Чемпиону Александру Усику, особенный! Все средства по аукциону пойдут на помощь людям из Харькова и области. Если не хотите перчатки, но хотите помочь - можете переводить сколько пожелаете. Ваши 50 гривен - в самое сердце»,-отметил Бедняков.
 
Победителя выберут 1 июля в прямом эфире рандомно.
 
Принять участие в аукционе можно перейдя по ссылке
 
Напомним, харьковчанка приняла участие в благотворительном аукционе в Канаде.
 
Источник:   Андрей Бедняков
 Тэги:  помощь харькову, усик, бедняков
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