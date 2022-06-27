27.06.2022 16:30 Виталий Хиневич
Известные украинцы собирают средства для помощи харьковчанам
Все желающие могут принять участие в аукционе.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на страницу в Instagram Андрея Беднякова.
Андрей Бедняков сообщил, что в качестве аукционного лота выступают боксерские перчатки Александра Усика. Стоимость участия в аукционе – 500 гривен. Количество переводов – неограниченное.
«Глядя каждый день новости из Харькова, замирает сердце. Поэтому этот лот, за который очень спасибо нашему Чемпиону Александру Усику, особенный! Все средства по аукциону пойдут на помощь людям из Харькова и области. Если не хотите перчатки, но хотите помочь - можете переводить сколько пожелаете. Ваши 50 гривен - в самое сердце»,-отметил Бедняков.
Победителя выберут 1 июля в прямом эфире рандомно.
Принять участие в аукционе можно перейдя по ссылке
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