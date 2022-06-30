Тело мужчины найдено в сгоревшем доме под Харьковом

Причины пожара, не связанного с военными действиями, устанавливаются
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в находящемся под постоянными обстрелами Золочеве произошел пожар по бытовым причинам с жертвой.
30 июня в 1:43 на улице Шевченко, 30 загорелся жилой дом.
К месту вызова было направлено 2 отделения ГСЧС на автоцистернах. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила 100 кв.м.
Во время тушения пожара в одной из комнат спасателями было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.
В 3:16 пожар был ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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