30.06.2022 08:29 Рита Парфенова

Тело мужчины найдено в сгоревшем доме под Харьковом

Причины пожара, не связанного с военными действиями, устанавливаются

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, в находящемся под постоянными обстрелами Золочеве произошел пожар по бытовым причинам с жертвой.

30 июня в 1:43 на улице Шевченко, 30 загорелся жилой дом.

К месту вызова было направлено 2 отделения ГСЧС на автоцистернах. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь пожара составила 100 кв.м.

Во время тушения пожара в одной из комнат спасателями было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.

В 3:16 пожар был ликвидирован. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.