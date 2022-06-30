30.06.2022 08:48 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли три района Харькова, - Нацполиция

В три района города Харькова летели ракеты и снаряды оккупантов в течение суток 29 июня.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

«29 июня ракетные и артиллерийские атаки подверглись Основянский, Немышлянский и Индустриальный районы Харькова, села области Кицевка, Малиновка, Безлюдовка, станция Одноробовка, город Золочев», - говорится в оперативной сводке ГУ НП.

В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения железнодорожной станции, здание сельсовета, производственные и хозяйственные помещения предприятия, автомобили.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров. По адресам производятся выезды и осмотры мест событий, собираются первичные материалы.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.