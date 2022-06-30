Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 30 июня 2022 года

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
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