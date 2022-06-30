Ночью в Харьков из Белгорода прилетели две ракеты

Ночью россияне крылатыми ракетами попали по объектам Индустриального и Основянского районов.
«Ночью россияне крылатыми ракетами попали по объектам Индустриального и Основянского районов. Предварительно – без пострадавших», – сообщил Синегубов.
В области ночной ракетны удар пришелся в поселке Безлюдовка, там повреждены дома, пострадавших нет.
Также вражеские снаряды прилетали в Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. Есть один погибший, шесть мирных жителей получили ранения.
Пять пострадавших и поселка Малиновка Чугуевского района, в том чиссле ранение полуила 11-летняя девочка. Медики оенивают ее сосстояние как средней тяжести. Поселок обстреляли из рекстивных систем залпового огужия, попадания произошли в том числе на территории частных домов.
В Изюмском районе погиб 55-летний мужчина, оди человек получил ранения.
В Золочеве после обстрелов повреждены 6 жилых домов, железнодорожная станция Одноробовка.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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