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30.06.2022  09:38   Рита Парфенова

Ночью в Харьков из Белгорода прилетели две ракеты

Ночью россияне крылатыми ракетами попали по объектам Индустриального и Основянского районов.


Фото из открытых источников
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 29 июня, передает РЕДПОСТ.
 
По его словам, 29 июня росийские военные обстреливали Индустриальный, Основянский и Немышлянский районы Харькова.

«Ночью россияне крылатыми ракетами попали по объектам Индустриального и Основянского районов. Предварительно – без пострадавших», – сообщил Синегубов.

В области ночной ракетны удар пришелся в поселке Безлюдовка, там повреждены дома, пострадавших нет.

Также вражеские снаряды прилетали в Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. Есть один погибший, шесть мирных жителей получили ранения.

Пять пострадавших и поселка Малиновка Чугуевского района, в том чиссле ранение полуила 11-летняя девочка. Медики оенивают ее сосстояние как средней тяжести. Поселок обстреляли из рекстивных систем залпового огужия, попадания произошли в том числе на территории частных домов.

В Изюмском районе погиб 55-летний мужчина, оди человек получил ранения.

В Золочеве после обстрелов повреждены 6 жилых домов, железнодорожная станция Одноробовка.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной двух пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

 

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  обстрел, харьков, агрессия россии, хова
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