28.10.2022 21:07 Дмитро Колонєй

Ізраїль допоможе Харкову облаштувати пункти обігріву та пережити зиму

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся із представниками Ізраїлю.



Ізраїль допоможе Харкову облаштувати пункти обігріву та пережити зиму



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у зустрічі з Харківським міським головою Ігорем Тереховим зокрема, взяли участь віцемер міста Ашдод Еллі Нахт та співзасновник фонду «Rebuild Ukraine Fund» Борис Шульман. Мер Харкова подякував ізраїльському народові за всебічну підтримку харків'ян, у тому числі за передані місту медикаменти, продукти харчування, одяг та інші речі першої необхідності.

Своєю чергою Еллі Нахт зазначив, що ізраїльтяни й надалі підтримуватимуть український народ, зокрема допоможуть харків'янам пережити зимові холоди. Так, на випадок ворожих ударів по енергетичній системі Харкову готові передати теплові гармати, генератори та інше обладнання для пунктів обігріву.

Ігор Терехов повідомив, що у місті працюють над тим, щоб облаштувати якнайбільше пунктів обігріву, щоб харків'яни не замерзли. За його словами, у Харкові проживає близько 1,1 млн людей, і така допомога місту необхідна.

Також сторони домовилися, що ізраїльські партнери поділяться своїм досвідом надання психологічної допомоги дітям та допоможуть з реабілітацією постраждалим.