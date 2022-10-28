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28.10.2022  21:54   Дмитро Колонєй

Ситуація критична: на Харківщині немає деяких груп крові

На Харківщині немає першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, та четвертої позитивної.


Ситуація критична: на Харківщині немає деяких груп крові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський обласний центр служби крові у Facebook, кров необхідна воїнам ЗСУ, цивільним, що страждають від обстрілів окупантів, а також онкохворим, вагітним і людям після операцій та ДТП.
 
Потрібна кров першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, та четвертої позитивної
 
"Будь ласка, харківʼяни та жителі області, здайте кров. Вона потрібна зараз. Терміново... Життєво...", - наголошується в дописі.
 
Критична ситуація: необхідна кров деяких груп на Харківщині
 
Критична ситуація: необхідна кров деяких груп на Харківщині
 
Критична ситуація: необхідна кров деяких груп на Харківщині
 
Критична ситуація: необхідна кров деяких груп на Харківщині
 
Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  донорство, нужна кровь, харьков
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