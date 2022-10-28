28.10.2022 21:54 Дмитро Колонєй
Ситуація критична: на Харківщині немає деяких груп крові
На Харківщині немає першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, та четвертої позитивної.
Ситуація критична: на Харківщині немає деяких груп крові
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківський обласний центр служби крові у Facebook, кров необхідна воїнам ЗСУ, цивільним, що страждають від обстрілів окупантів, а також онкохворим, вагітним і людям після операцій та ДТП.
Потрібна кров першої, третьої та четвертої груп крові з негативним резус-фактором, та четвертої позитивної
"Будь ласка, харківʼяни та жителі області, здайте кров. Вона потрібна зараз. Терміново... Життєво...", - наголошується в дописі.
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