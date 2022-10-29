29.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 40%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +12°...+13°C (відчувається як +13°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 25%. В суботу, 29 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Народні прикмети

Погоду пророкували по ранковому інею: якщо він довго на землі протримається, то найближчим часом настане суха та сонячна погода, можна чекати на потепління.



Якщо у цей день віяв вітер із півночі, то це передбачило хорошу погоду найближчими днями.



А якщо сонце ховається у хмарах, наче його покрив туман, то буде негода.



Дощ 29 жовтня обіцяє швидкий настання зими та морозів.