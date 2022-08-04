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04.08.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Ізраїль прийшов на допомогу Харкову

До Харкова прибули десятки тисяч продуктових наборів.

Доставлено десятки тисяч продуктових наборів з Ізраїлю у Харків
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, посольство Ізраїлю в Україні у співпраці з ізраїльською агенцією з міжнародного розвитку «MASHAV» надіслало до Харкова 25 тис. продуктових наборів.
 
Як повідомив Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, Ізраїль продовжує надавати допомогу Харкову у цей непростий час.
 
«Ізраїль також продовжуватиме підтримувати Україну. В Ізраїлі живе багато вихідців із Харкова, тому вони особливо сильно співпереживають мешканцям міста», - зазначив Міхаель Бродський.
 
Тэги:  гуманитарная помощь, израиль, харьков, продуктовые наборы
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